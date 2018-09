To personar tekne av ras

Det har gått eit ras over vegen på riksveg 5 ved Fosnes i Stryn. To personar var i bilen, men begge skal ha komme seg ut av bilen og skal vere uskadde. Raset skal vere 15 meter breitt. Politiet er på veg til staden, opplyser Per Algerøy i Vest politidistrikt.