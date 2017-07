Det er to eldre kvinner som har blitt påkøyrt av ein lastebil. Det melder politiet i Sogn og Fjordane.

– Dei er medvitne begge to. Det var fleire folk samla på kaia, blant anna ein lege som kom raskt til, seier Frode Eide, som er vaktleiar ved 110-sentralen i Sogn og Fjordane.

To personar påkøyrt på cruisebåtkaia i Olden Du trenger javascript for å se video.

Politiet melde først at ei av kvinnene var sendt med ambulanse til sjukehus, medan den andre kom frå påkøyrselen uskadd. Klokka 12:30 melder politiet på Twitter at begge er sendt til sjukehuset på Nordfjordeid for legesjekk.

Politiet fekk melding om trafikkulukka i Olden klokka 11.25. Det er ikkje mistanke om promillekøyring.