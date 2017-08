To nye medaljar i junior NM

Utøvarane frå fylket henta to nye medaljar under siste dag av junior NM i friidrett i Harstad. Kristi Strømmen Kjerpeset, Florø T & IF sikra sølv på 100m hekk medan Simon Lidal, Gloppen FIL sikra bronse i spyd.

Totalt fekk utøvarane frå fylket 5 bronse, 1 sølv og 1 gullmedalje i meisterskapen.