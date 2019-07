To nye bussavgangar til hausten

Frå skulestart set fylkeskommunen opp nye bussavgangar frå Dale og Sandane etter skuletid. Frå Sandane er det sett opp ny avgang kl. 18.30 til Byrkjelo på kvardagar i skuleåret. Frå Dale er det sett opp ny avgang torsdag ettermiddag i skuleåret, slik at elevar kan kome seg til Hyllestad etter open skule på Dale vidaregåande. – Det er viktig at bussrutene samsvarar med ungdomane sine behov, seier leiar for hovudutval for samferdsle, Noralv Distad (H)