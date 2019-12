To nye år i Florø

CHC Helikopter Service får to nye år som vikar for 330-skvadronen i Florø, skriv petro.no. Selskapet er nøgd med kontrakten som går til slutten av 2022 når dei nye redningshelikoptera er på plass på alle basar. CHC har vore i Florø dei to siste åra.