To moglegheiter om du vil aust-vest

Det er store problem på fjellovergangane i morgontimane. Akkurat no har du to moglegheiter om du skal inn og ut av Sogn og Fjordane mellom Austlandet og Vestlandet. På E16 over Filefjell er det kolonnekøyring, det same gjeld på riksveg 15 over Strynefjellet. Elles er fjellovergangane stengde.