To millionar til Vitensenter

Vitensenteret på Kaupanger får to millionar av Sparebanken Sogn og Fjordane. I dag er det formelt avspark for senteret som skal stå klart i 2020. Vitensenteret skal vere eit tilbod for barnehagar, skular, familiar og turistar. Pengane vert gjeve med atterhald om at øvrig finansiering fell på plass.