To milliardar etter tørken i fjor

Fleire enn ein av tre norske bønder har fått utbetalt erstatning for avlingssvikt etter tørkesommaren i fjor, skriv Bondelaget. Totalt er det utbetalt nesten to milliardar kroner. – Det viser kor sårbar matproduksjonen er for ekstreme vertypar, seier leiar Lars Petter Bartnes.