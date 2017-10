To mål nærare rekorden

Kristian Fardal Opseth noterte seg for to nye mål då opprykksklare Bodø/Glimt slo Jerv 4-1 i dag. Med det er den tidlegare Sogndal-spelaren oppe i 25 scoringar - berre to mål frå Daniel Nannskog sin scoringsrekord på 27 mål i 1. divisjon.