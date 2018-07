To i varetekt etter trafikkulukke

Dei to personane i bilen som køyrde utfor vegen i Hyen i går kveld, vart sendt vidare til varetekt. Det var to utanlandske menn på 32 og 41 år i bilen. Ifølgje politiet var dei synleg rusa. Dei vart tekne med til legevakta for blodprøve og deretter sendt vidare til varetek i Førde. Politiet opprettar sak.