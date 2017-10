To frå fylket på G15-landslaget

To fotballspelarar frå Sogn og Fjordane var på bana då Norge sitt G15-landslag so Ungarn 4–1 i dag. Håvard Hetle frå Breimsbygda spelte frå start, medan årdølen Sivert Mannsverk kom inn som innbytar. Mannsverk spelar til vanleg for Sogndal.