To frå fylket i landslagstropp

Linn Mari Nilsen frå Sande og Marte Bjelde Hjelmhaug frå Sogndal er tekne ut i J19-troppen som skal spele to landskampar i fotball mot England i løpet av Januar. Nilsen spelar for Kaupanger Fotball som keeper, og har tidlegare mellom anna spelt J17-landskampar for Norge.