To ferjer på Anda-Lote

Bilferja «Årdal» har no fått hjelp frå MF «Sognefjord» til å ta unna trafikken på Anda-Lote. – Ferja kom i grevens tid, for no er trafikken i ferd med å ta seg opp, seier skipsførar Ole Kristian Hauge på «Årdal».