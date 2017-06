To fekk bruksforbod

To utanlandske vogntog fekk bruksforbod under ein kontroll ved Håbakken i Lærdal. Eit polsk vogntog hadde feil på bremsene og føraren mangla vognkort, medan ein svenske måtte sikre lasta skikkeleg før han fekk køyre vidare. Eit rumensk vogntog fekk også påpakning for bremsemanglar.