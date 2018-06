To busselskap bøtelagde

To spanske busselskap har godteke bøter på 20.000 kroner kvar etter ein kontroll på Håbakken i Lærdal i fjor. Kontrollen avdekka at bussførarane ikkje hadde tilstrekkeleg vekekvil. Kontroll av bedriftene avdekka at dei heller ikkje la til rette for at bussførarane kunne følgje køyre- og kviletidsreglane.