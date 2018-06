To bussar fekk ikkje køyre vidare

Tre køyretøy fekk bruksforbod under ein trafikkontroll på Skei søndag. Ein varebil vart nekta å køyre vidare på grunn av overlast, medan to utanlandske turistbussar vart nekta å køyre vidare på grunn av manglar med passasjer- og køyrelistene, i tillegg til at dei hadde gjenstandar i frontruta som hindra sikta, opplyser Statens vegvesen.