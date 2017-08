To bronsemedaljar i junior-NM

Gloppen Friidrettslag kan jubla etter to bronsemedaljar under junior-NM i friidrett i Harstad. Vincent Sondre Førde tok sin medalje på 3000-meter hinder på tida 9.29,47, medan eit kast på 37,71 meter sikra Hans Sande frå same klubb bronsen i diskos.