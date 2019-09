To bøter til ung sunnfjording

Først fekk sunnfjordingen i 20-åra 12.500 kroner i bot for ulike brot på vegtrafikklova og for å ha selt snus til mindreårige. To månader seinare vart han målt til 125 km/t i 80-sona på Jølster. No har mannen også godteke fartsbota på 12.000 kroner.