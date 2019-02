To bilar vart avskilta

To køyretøy vart avskilta under ein kontroll på E39 i Førde søndag kveld. Det eine køyretøyet vart avskilta på grunn av manglande EU-kontroll, som skulle vore gjort for fleire år sidan. Det andre køyretøyet vart avskilta blant anna på grunn av store rustskadar på berande konstruksjonar, opplyser Statens vegvesen.