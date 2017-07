To bilar har kollidert på fv 50

Naudetatane har rykt ut etter at to bilar har kollidert i Nesbøtunnelen på fylkesveg 50 i Aurland. Det er tilsaman sju personar i dei to bilane. Skadeomfanget er førebels uvisst, men både Berdalstunnelen og Nesbøtunnelen er stengt, opplyser Statens vegvesen.