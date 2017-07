To båtar har slite seg

Ein grå gummibåt med motor har slite seg ved Høyheimsvik i Luster, og ein annan båt har vore på rek ved Endal i Bremanger. Politiet seier at begge båtane er tekne hand om av publikum, og at det ikkje finst teikn på at nokon er sakna. No oppmodar dei folk om å passe godt på fortøyingane sine, sidan det er mange båtar som slit seg for tida.