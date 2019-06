To barka saman i Førde

I halv tretida natt til søndag fekk politiet melding om uro i Førde sentrum. – To menn i 20-åra hadde barka saman, seier operasjonsleiar Terje Magnussen i politiet. Dei to blei viste vekk frå sentrum, men politiet opprettar ikkje sak. Politiet i Førde fekk også melding om høg musikk og synging frå ein fest og måtte be festdeltakarane om å dempe seg.