VANSKELEG: – Vi har opplevd det så enkelt at vi har banka hovudet i veggen. Det har vore lite gehør for våre synspunkt, seier forsvarar Paul-Inge Angelshaug (t.h.) etter klienten hans no er frifunnen etter 11 månader i varetekt.

Foto: Oddleif Løset / NRK