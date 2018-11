Tjuveri i Førde

Politiet har pågripe to personar, mistenkte for å stole ein påhengsmotor i Førde sentrum. Ein meldar seier han såg dei to med tjuvgodset i ei handlevagn. Politiet rykka ut, og både handlevagn og påhengsmotor er funne. Dei to mennene er kjenningar av politiet og blir avhøyrte.