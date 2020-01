Ting-kjeda er konkurs

– Det er beklageleg å melde at vi ikkje har lukkast å finne ei løysing for selskapet som sikrar vidare drift, skriv styreleiar og eigar Audun Viken i ei melding til E24.

Avisa Fædrelandsvennen omtalte saka først.

Problema til Ting-kjeda føyer seg inn i rekka av butikkjedar som slit økonomisk for tida, og som oppgir same årsaker til problema sine.

Kjeda har til saman ti interiørbutikkar over heile landet og hovudkontor i Bergen. Kjeda vart starta for 20 år sidan av Audun Viken og broren Harald Viken. Dei er barnebarn av Audhild Viken som i si tid starta Audhild Vikens Vevstove i Jølster, som er ein av landets store suvenirbutikkar.

Til Bergens Tidende seier Viken dette:

– Det krev store investeringar for å kompensere mot auka netthandel, skriv Viken til avisa.

Viken fortel at det har vore jobba intenst dei siste månadene for å finne løysingar sikre vidare drift, og at vart sett i verk fleire tiltak for å snu den vanskelege situasjonen.

Nøkkeltala til kjeden syner ein kraftig nedgang i inntektene siste åra. I 2016 gjekk selskapet med underskot på 392.000 kroner, medan det vaks til 2,3 millionar kroner før det dei raudetala enda på 10,5 millionar kroner i 2018.