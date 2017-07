Tine-avtale sikrar arbeidsplassar i landets største bringebærkommune

– Tine har inngått ein langsiktig avtale med bøndene i Vik som sikrar at Vik meieri skal ta i mot bringebær også dei neste åra. Det er veldig bra for oss, seier meieristyrar Øydis Kristine Flateby.

NY JUS FRÅ VIK: Til hausten skal bærdyrkarane og meieriet i Vik også levera bringebæra til denne eple- og bringebærmosten. Foto: Noralv Pedersen / NRK

I bringebærmottaket i meieriet er alt klart til storinnrykk: Om få dagar står bærbøndene i sognekommunen klare til å levera kilo på kilo med raude, saftige bringebær.

Og ved inngangen til sesongen har bærdyrkarane forhandla fram ein viktig millionavtale med Tine. Det store samvirkeselskapet og det lokale bærmottaket Vangsnes Grønt er blitt samde om følgjande:

Tine skal kjøpa 175 tonn bringebær frå Vik kvart år dei neste tre åra.

Tine har forkjøpsrett på å kjøpa ytterlegare 25 tonn.

Legg me til grunn ein kilopris på 32 kroner, har avtalen ein årleg verdi på mellom 5,6 og 6,4 millionar kroner.

Stor bringebærkommune

– Det er kjempeviktig for oss å tryggja samarbeidet med ein solid og seriøs aktør, som verkeleg tek oss på alvor. Tine møter oss, besøkjer hagane våre, og er opptekne av kvalitet, slik me òg er, seier styrenestleiar i Vangsnes Grønt, Åslaug Stadheim Ese, som har vore med på å forhandla fram avtalen.

MÅ KJENNA BESØKELSESTIDA: – At Tine vil bruka bringebær frå Vik i jus, most og saus er kjempepositivt. Tine er òg interessert i nye produkt med lokale råvarer, så er det store moglegheiter, seier bærbonde Åslaug Stadheim Ese. (Arkivfoto) Foto: Noralv Pedersen / NRK

Vik er ein dei største bringebærkommunane i landet, og cirka 30 bønder kjem til å levera bæra sine til Vik meieri og Tine denne sesongen.

Meieriet i Sogn som er landskjent for gamalosten sin, har dei siste åra også blitt eit bringebærmeieri. Det passar som hand i hanske:

– Me lagar gamalost frå seinhaustes til mai medan bringebærsesongen er om sommaren og tidleg haust. Dette er perfekt for oss, seier Flateby.

Dette skjer med bringebæra i Vik Ekspandér faktaboks Vik meieri pressar bringebæra. Saften blir brukt i dessertsaus og jusen (med fruktkjøt) blir brukt til jus

Meieriet brukar ein teknologi som dei har nytta i gamalostporduksjonen, der ein «ristar» ut bringebærsteinane og står att me den flytande delen av bringebæra.

Bringebærjusen- og saften blir frosen ned i store dunkar.

Jusen blir sendt til Bergen for tapping, medan saften blir sendt til Ålesund, der dei lagar dessertsaus med bringebær.

Bær til jus, most og saus

Vik meieri kjempar i ein hard marknad. Daglegvarebransjen stiller strenge krav både til lønsemd og kvalitet. Men meieriet i Vik har lenge levert bringebær til éin av Tine sine jusar, og til éin av dessertsausane deira. Til hausten skal meieriet òg levera bær til ein toliters eple- og bringebærmost.

Flateby gler seg over at éinliters pære- og bringebærjusen sel godt:

– Veksten har vore på nesten 60 prosent hittil i år samanlikna med tilsvarande periode i fjor.

Ein av grunnane er at Rema, éi av dei tre store daglegvarekjedene i landet, har teke jusen inn i kjølediskane sine.

SNART MOGNE BÆR: Kacper Czwartacki er ein av mange bringebærplukkarar som kjem til Vik kvar sommar. (Arkivfoto) Foto: Noralv Pedersen / NRK

Løfta næringa

Bærbøndene i Vik har i ei årrekkje levert bringebær til Tine. At samarbeidet blir utvida og forlenga, løfter heile bærnæringa i kommunen, seier Stadheim Ese i Vangsnes Grønt:

– Det er krevjande å marknadsføra og distribuera nye produkt. Men med ein stor aktør som Tine er alt dette på plass. I tillegg bidreg dei til kvalitetstenking i heile næringskjelda, frå plukking til ferdig produkt.

For Vik meieri tryggjer bringebærkontrakten dei 11 årsverka. Og kanskje er dette berre starten, seier Flateby:

– Me kan til dømes tenkja oss at me kunne laga ein bringebærsyltetøy til yoghurt. Her er mange moglegheiter.