Tiltalt for valdtekt av mindreårig

Ein sunnmøring i 20-åra er tiltalt for valdtekt av ei ung jente i Nordfjord. Det var i fjor haust at mannen skal ha utført seksuelle handlingar mot ei jente som var under 14 år. Rettssaka byrjar i november, og strafferamma er fengsel i inntil ti år.