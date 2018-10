Tiltalt for vald mot son

Statsadvokatane i Hordaland, Sogn og Fjordane har tiltala ei mor frå fylket for vald i nære relasjonar. Ifølgje tiltalen skal kvinna i 40-åra ha utsett sonen sin på seks år for jamleg fysisk og psykisk vald over ein periode på kring tre månader. Kvinna skal mellom anna ha slått, bite og lugga guten. Sogn og Fjordane tingrett har sett av tre dagar til rettssaka som skal opp i januar.