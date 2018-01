Tiltalt for seksuelle overgrep

Ein mann i 30-åra frå Sogn og Fjordane må i dag møte i Sogn og Fjordane tingrett tiltalt for seksuelle overgrep mot tre jenter. To av jentene var under 14 år då overgrepa fann stad. Ifølgje tiltalen fann politiet også 132 bilete og over 3.500 animasjonsbilete som seksualiserer born. Det er sett av tre dagar til rettssaka. Strafferamma er fengsel i inntil ti år.