Tiltalt for seksuell omgang

Statsadvokatane i Hordaland og Sogn og Fjordane har tiltalt ein nordfjording i slutten av tenåra for seksuelle overgrep. Overgrepa skal ha funne stad over to månader, medan jenta var under 14 år gamal. I tiltalen blir det varsla krav om erstatning til jenta. Sogn og Fjordane tingrett har sett av tre dagar til rettssaka i slutten av oktober.