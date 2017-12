Tiltalt for sambuarvald

Ein mann i 30-åra frå Sogn og Fjordane er tiltalt for mishandling mot to tidlegare sambuarar. Mannen skal ifølgje tiltalen ha utsett sambuarane for ulike typar vald, krenkingar og truslar. Tingretten har over nyttår sett av tre dagar til rettssaka.