Tiltalt for oppbevaring av narko

Ei kvinne i 20-åra er tiltalt for å ha oppbevart over 16.000 narkotiske tablettar i bustaden sin i Sunnfjord. Ho er og tiltalt for å ha skaffa og oppbevart blant anna 935 gram amfetamin. Kvinna skal og ha brukt bilen sin til å køyre rundt med narkoleveransar, ifølgje politiet.