Tiltalt for mishandling

Ein mann i 30-åra frå Sogn og Fjordane må i dag møte i Sogn og Fjordane tingrett tiltalt for mishandling mot to tidlegare sambuarar. Mannen var ifølgje tiltalen valdeleg mot to sambuarar fleire gonger i fleire år, og ufin mot eit barn han er far til. Tingretten har sett av tre dagar til rettssaka. Strafferamma i saka er fengsel i inntil seks år.