Tiltalt for khat-kjøp

Ein mann i 30-åra frå Sunnfjord er tiltalt for å ha importert åtte kilo khat frå Frankrike. Sendinga vart stoppa i ein rutinekontroll på Gardermoen, ifølgje tiltalen. Same mannen er og tiltalt for omsetnad av narkotika, i tillegg til slåsting og ufint språk utanfor ein restaurant i Sunnfjord. Under episodane utanfor restauranten var han rusa.