Tiltalt for Finn.no-svindel

Ein tenåring frå Nordfjord er tiltalt for å ha svindla elleve personar på nettstaden Finn.no. Til saman svindla han dei for kring 37.000 kroner. Han er og tiltalt for å ha hacka kontoen til ein Finn-brukar. Mannen annonserte at han selde mobiltelefonar og lydplankar. Kjøparane såg aldri noko til varene etter at dei hadde betalt kjøpesummen.