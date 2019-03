Tiltalt for finn.no-svindel

Statsadvokatane i Hordaland og Sogn og Fjordane har tiltala ein nordfjording i 30-åra for svindel. I løpet av mars i fjor la mannen ut salsannonsar på nettstaden finn.no og fekk åtte personar til å vippse han pengar for varer. I alt fekk mannen folk til å vipse seg kring 30.000 kroner for varer han ikkje leverte frå seg.