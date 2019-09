Tiltalt for eldspåsetjing

Statsadvokaten har tiltalt ein sunnfjording i 70-åra for skadeverk ved eldspåsetjing. Ved to høve tende mannen eld i ein garasje og under verandadøra til eit bustadhus. Mannen er også tiltalt for vald mot politiet. Tingretten har sett av to dagar til saka som startar i november.