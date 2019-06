Tiltalt for aktlaust drap

Politiet har teke ut tiltale mot mannen i 40-åra som vart sikta for aktlaust drap og båtkøyring i rusa tilstand etter ei båtulukke i Selje i mai i fjor. Det skriv Firda. Ektemannen køyrde båten på land slik at kona fekk hovudskadar i samanstøyten. Ho vart liggjande i vatnet og døydde seinare same dagen på sjukehuset. Saka kjem opp for retten 27. august.