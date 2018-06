Tiltalt for aktlaust drap

Ein mann i 40-åra er tiltalt for aktlaust drap etter ei båtulukke i Gulen i 2016, skriv BA. Mannen var førar av ein småbåt som køyrde på eit skjær i Kiparsundet. Far til mannen vart kasta ut av båten og omkom. Forsvararen til mannen seier til BA at hans klient ikkje erkjenner straffskuld etter tiltalen.