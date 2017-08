Tilrår opning av alternativ veg over Utviksfjellet

Statens vegvesen tilrår å opne ein alternativ veg over Utviksfjellet. Årsaka er den lange stenginga vegen vil få medan den blir rusta opp etter flaumen som var i slutten av juli.

– Vi tilrår at ein prøver å få til opning i avgrensa omfang. I første gong er det snakk om personbilar, og at ein opnar vegen fire gonger for dagen, seier Ingar Hals i Statens vegvesen.

Det er snakk om å opne vegen i ein time om gongen. Måndag blir den endelege avgjerda gjort av Fylkeskommunen.

Næringslivet og turistbransjen i Indre Nordfjord har hatt nedgang i handel og bestillingar etter vegen vart stengd, og har etterlyst ei løysing.

Håpar også turistbussar får sleppe gjennom

– Vi håpar ei slik opning vil gå greitt, slik at vi etter kvart også kan opne for meir og større trafikk og mindre ventetid, seier fungerande ordførar i Stryn, Torstein Tvinnereim.

Ordføraren rosar vegvesenet for ei positiv innstilling til opning, sjølv om det ikkje løyser alle problema stenginga har hatt til no.

– Det hjelper jo for handelen til butikkane her inne, som til dømes utsalet til Skogstad. Men det hjelper ikkje dei som er avhengige av å få over turistbussar, seier Tvinnereim.

Han kryssar fingrane for at løysinga vil fungere så bra at dei vil utvide kapasiteten fort.

– De ter viktig at Vegvesenet har gitt signal om at dei ynskjer å sjå korleis det går med ei opning, og eventuelt opne for meir etter kvart, seier han.

Fylkeskommunen bestemmer

– Det vil også ta nokre dagar ifrå vi har teke avgjerda til opninga kan starte. Det er ein del arbeid som må gjennomførast fyrst, seier fylkesdirektør for samferdsle, Dina Lefdal.

Ho seier fylkeskommunen strekker seg langt for å kome fram til ei løysing på trafikkproblema i Utvik.

FYLKESDIREKTØR: Dina Lefdal er sjef for samferdsle i fylkeskommunen. Måndag bestemmer dei korleis løysinga vil bli for periodevis opning over Utviksfjellet. Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

– Først må vi gjera oss nokre erfaringar for opning med personbilar. Så får vi vurdere seinare om det er aktuelt å sleppe gjennom bussar. Det er snakk om smale, lokale vegar. Sikkerheita til dei som bur i gardstuna den går igjennom kjem først, samt at trafikken ikkje må hefte arbeidet med å reparere hovudvegen, seier Lefdal.