Tilrår fellespakkeri

Eit fellespakkeri for frukt- og bærnæringa vil vera framtidsretta og styrkja næringslivet i regionen, meiner Fylkesmannen i Vestland. Sogn Avis skriv at Lærdal Grønt lenge har jobba for å starta eit nytt mottak og pakkeri for sine produsentar på Håbakken i Lærdal. Det er venta auke i alle fruktslag dei neste fem åra.