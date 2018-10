Tilbake i trening

Johannes Thingnes Bø frå Stryn er i trening att, melder TV2. Skiskyttaren som komande sesong håpar å kjempe om samanlagtsigeren i verdscupen vart i midten av september slått ut av Noro-viruset. Ovanfor kanalen er ikkje idrettssjef Odd-Bjørn Hjelmeset uroa for at sjukdomsperioden får følgjer for sesongen.