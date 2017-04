Til veka blir det stor snøskredfare i fjellet

– På nordvestlandet kjem det fort 30 cm med nedbør på måndag, og kombinert med sterk vind gjer det at vi aukar skredvarslinga til nivå 3, seier vaktleiar i snøskredvarslinga hos NVE Karsten Muller.

Det er særleg i høgfjellet skredfaren er stor, og når ein kjem over tregrensa bør ein byrje å passe på.

– Skal ein høgare enn 6–800 meter så er skredfaren stor. Det er når ein kjem over tregrensa at det kan vere skummelt.

Det er for Møre og Romsdal, og dei nordlege delane av Sogn og Fjordane at NVE no set opp varselnivået for skredfare. I resten av Sør-Norge er skredfaren framleis moderat.

Tilrår å ikkje gå brattare enn 30 grader

Når skredvarslinga er på nivå 3, tyder det i følgje Muller at ein i bratt terreng må rekne med at ein kan løyse ut skred.

– Om ein ikkje har fått opplæring i korleis ein skal handtere eit skred, så må ein med ei slik varsling halde seg heilt unna skredterreng. Den viktigaste regelen for kva som er skredterreng er at det er brattare enn 30 grader stigning.

I følgje vaktleiaren er det også ein betydeleg fare for at skred vert løyste ut naturleg, og også det må ein passe seg for.

KAN UTLØYSE SJØLV: Med skredfare på nivå 3 er det ein fare for at skikøyrar sjølve utløyser skred i bratt terreng. Foto: Tips

Kjem til å roe seg ganske fort

Den gode nyheita er at NVE trur skredfaren kjem til å gå ned att ganske raskt når vi nærmar oss fridagane i påska.

– Allereie frå tysdag trur vi det kjem til å roe seg. Det er mildt og ein del fukt i lufta, då stabiliserer snøen seg raskt, seier Muller.

Han understrekar likevel at dei endå ikkje har varslingar for meir enn dei neste to dagane, men at prognosane tilseier at farenivået vil gå ned.

For folk som har bestemt seg for å i fjella desse dagane, seier vaktleiaren at det kan vere lurt å ta ein kikk på varsom.no. Der kan ein lese oppdaterte skredvarsel for sitt område, og også få tips til korleis ein kan kjenne att eit terreng som er skredutsett.