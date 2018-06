Til topps på 200 meter

17-åringen Ben Jeffrey Benert frå Florø gjekk til topps på 200-meteren for 17-åringar under Tyrvingleikane i ettermiddag. Han klokka inn til 22,40 sekund. I diskos fekk Håkon Fjellstad frå Gloppen andreplass i G18/19 og Else Lundestad Bakkelid tok andreplass i diskos for kvinner senior.