Til sjukehus etter utforkøyring

Ein mann i 20-åra vart i går kveld sendt til Førde sentralsjukehus etter ei utforkøyring på riksveg 15 mellom Nordfjordeid og Stårheim. Utforkøyringa skjedde like før klokka 22. Bilen fekk store materielle skader i utforkøyringa som skjedde i ei 80-sone. Mannen var bevisst og oppegåande heile tida men send til sjukehus på grunn av fare for indre skader. Politiet opplyser at det ikkje er mistanke om promille.