Til sjukehus etter utforkøyring

To personar er sendt til sjukehus etter trafikkulukka på riksveg 52 over Hemsedalsfjellet. AMK ved Helse Førde opplyser at ein person er sendt til Førde sentralsjukehus med helikopter, medan ein vart sendt med ambulanse. Bilen køyrde i fjellveggen kring fem kilometer sør for Borlaug-krysset.