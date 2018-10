Til sjukehus etter ulukke

Vest politidistrikt melder om ei trafikkulukke på fv. 607 ved Smilla i Hyllestad. Det var ein bil som var involvert, og det var totalt fem personar i bilen. Ulukka skjedde i ein sving og bilen har skadar i høgre front. Politiet skriv på Twitter at to personar er sendt til Førde sentralsjukehus og to andre er sendt til legevakt. Politiet har oppretta sak på ulukka.