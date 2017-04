Til sjukehus etter trafikkulukke

To personar ligg til observasjon på sjukehuset i Lærdal etter ei trafikkulukke på Hemsedalsfjellet natt til i dag. Det var i alt fire personar i bilen som køyrde av vegen like før klokka to i natt. Sjåføren melde sjølv ifrå om hendinga, opplyser politiet.