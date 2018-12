Til sak for tapt eigedomsskatt

Høyanger kommune meiner dei har gått glipp av fleire millionar kroner i eigedomsskatt. Det seier økonomisjef i kommunen Ingvar Linde. No går dei, saman med Balestrand og Beiarn kommune i Nordland, til sak mot Sentralskattekontoret for storbedrifter. Økonomisjef Linde meiner skattekontoret har rekna feil verdi på Statkraft Energi sitt kraftverk, Eiriksdal. Sentralskattekontoret for storbedrifter meiner på si side at dei har rekna rett. Saka skal opp i Oslo tingrett neste veke.