Til kamp for Sunnfjord-namnet

Ordførarane i Flora, Bremanger, Askvoll og Fjaler ber kommunalminister Jan Tore Sanner revurdere om storkommunen skal heite Sunnfjord, skriv Firda. Dei fire går no til kamp for namnet og har sendt brev til departementet. Det var like før jul at Sanner bestemte at den nye storkommune med Førde, Jølster, Gaular og Naustdal, skal heite Sunnfjord.